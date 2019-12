in foto: Foto di repertorio

Grave incidente sul lavoro in via Andrea Del Sarto, zona est di Milano. Intorno alle 12,30 di oggi, mercoledì 18 dicembre, un operaio di 37 anni è precipitato da circa 7-8 metri d'altezza all'interno di un cantiere edile. Stando a quanto si apprende, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della questura del capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio sarebbe in gravi condizioni. Sarebbe caduto dal terzo piano di un ponteggio esterno ad alcune villette in ristrutturazione. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Al momento non sono state diffuse altre informazioni in merito.

Incidente sul lavoro, amputata la gamba a un operaio di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è in gravi condizioni in seguito a un altro incidente avvenuto sul luogo di lavoro. All'esterno della ditta Metal Mobile a San Donato Milanese il muletto su cui si trovava il giovane si è ribaltato e quest'ultimo ha riportato una grave ferita alla gamba sinistra. Addirittura i sanitari del 118 hanno optato per l'amputazione direttamente sul posto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto alle 11 e 40 di oggi, mercoledì 18 dicembre in via Marcora. Il 20enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda. Gli agenti della polizia locale di San Donato Milanese stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per attribuire eventuali responsabilità.