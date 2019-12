in foto: (Immagine di repertorio)

Un brutto incidente all'ippodromo di San Siro a Milano, dove un uomo di 49 anni è stato protagonista di una brutta caduta da cavallo. È successo questa mattina, martedì 24 dicembre, attorno alle 7.30. Per soccorrere il cavallerizzo sono intervenute sul posto un'ambulanza e un'automedica del 118, che dopo aver constatato le condizioni dell'uomo, hanno fatto partire in codice giallo i mezzi di soccorso. Il 49enne è stato trasportato al Niguarda di Milano dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Da quanto risulta era in stato di coscienza al momento dell'arrivo del personale sanitario e secondo quanto riferito dal personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza attualmente non si troverebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente e i danni riportati

Dopo le prime ricostruzioni dell'accaduto sembrerebbe che l'uomo sia stato sbalzato dalla sella per poi rovinare al suolo nella più tipica delle cadute da cavallo, che poteva provocare conseguenze anche molto più gravi al cavallerizzo. Il violento impatto con il terreno gli è costato un forte trauma al bacino e diverse altre ferite riportate lungo tutto il corpo. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica, anche una volante della polizia locale, che ha svolto gli accertamenti del caso agevolando le operazioni dei soccorritori.