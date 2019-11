in foto: Il tribunale di Milano

Una busta sospetta è stata recapitata nel pomeriggio di oggi poco dopo le 16.30 in tribunale a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e per precauzione un'ambulanza, richiesta proprio dai pompieri. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza: poco dopo sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. A far scattare l'allarme alcuni dipendenti del tribunale insospettiti da una busta aperta dagli stessi: in questo momento sono in corso le operazioni di verifica del contenuto della busta. Non risultano persone ferite.