in foto: Una delle buche segnalate dai cittadini a Milano

Il maltempo di questi giorni sta provocando diversi danni alla città di Milano creando disagi anche per quanto riguarda la viabilità: nello specifico, negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni dei cittadini per la presenza di buche nell'asfalto. In viale Abruzzi è stata segnalata una pericolosa voragine nel terreno all'altezza del civico 4. Sul gruppo "Sei di Città studi se…" sono state postate le foto che ritraggono l'anomalia riscontrata in viale Abruzzi: nello scatto postato sul social si può osservare una grossa buca e alcuni cerchioni abbandonati ai lati della careggiata. Una situazione di potenziale pericolo che rischia di danneggiare i veicoli e mettere a repentaglio la salute di tanti automobilisti. Per questo motivo i cittadini richiedono all'amministrazione comunale un intervento in tempi brevi.

Le altre zone pericolose per le buche in strada

Viale Abruzzi non è l'unica zona di Milano interessata dal problema delle voragini sull'asfalto delle strade. Scorrendo i commenti all'interno del gruppo Facebook "Sei di Città studi se.." si leggono tante segnalazioni che riguardano altre zone di Milano. In tanti parlano di una grossa buca in viale Romagna, e di altre criticità simili in viale Argonne e in piazza Gobetti. Dal comune di Milano, l'assessore a Mobilità e lavori pubblici Marco Granelli ha rassicurato tutti spiegando che le situazioni di pericolo saranno risanate al più presto, con interventi di asfaltatura mirati. Nell'ultimo mese, come ha spiegato l'assessore, sono state effettuate circa 4300 operazioni di manutenzione a strade, marciapiedi e sedi tranviarie.