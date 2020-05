in foto: Immagine di repertorio

Brutto incidente questa mattina – giovedì 7 maggio – a Milano, all'incrocio tra via Pianell e viale Sarca, dove un uomo di 66 anni è stato sbalzato dalla moto in seguito all'impatto contro un camion, finendo sulle corsie opposte della strada. Lo scontro è stato registrato verso mezzogiorno quando l'Azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto la chiamata di soccorso.

L'incidente forse provocato da una manovra azzardata del camionista

Precipitatisi sul luogo dell'incidente, gli operatori sanitari hanno trovato il motociclista riverso a terra che, dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda con un grave trauma cranico. Ora si trova in prognosi riservata. Sul posto dell'incidente sono poi arrivati anche gli agenti della polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso e cercare di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi per stabilire eventuali responsabilità. Secondo le prime informazioni filtrate, sembrerebbe che lo scontro sarebbe stato causato dal conducente di un mezzo pesante, un camion, che avrebbe attuato una manovra di svolta improvvisa. A quel punto il motociclista 66enne, che sopraggiungeva, non avrebbe fatto in tempo ad evitarlo, andando a sbatterci contro violentemente. La motocicletta è quindi finita sullo spartitraffico in cemento mentre lui è stato sbalzato sulla parte opposta della carreggiata dove, fortunatamente, in quel momento non passava nessun altro. Ora lotta per la vita in ospedale, con la speranza che il forte trauma possa rientrare per avviare poi il percorso di riabilitazione.