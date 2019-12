in foto: Le borseggiatrici in azione riprese dalle telecamere

Sono state arrestate nel tardo pomeriggio di venerdì con l'accusa di furto aggravo in concorso le due borseggiatrici che hanno rubato il portafogli a una studentessa 22enne: la vittima si trovava in un negozio del centro a Milano quando le due ladre approfittando di un momento di distrazione della giovane le hanno portato via il portafogli dalla borsa. A incastrarle le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio che hanno ripreso l'intera scena. Come si vede dal video le due, di 43 anni e di 38 anni, entrambe di nazionalità bulgara, sono entrate in un negozio di calzature di via Dante e si sono avvicinate ad una studentessa, una 22enne di nazionalità cipriota, dopo aver notato che quest'ultima aveva appoggiato la sua borsa su un divanetto per misurare delle scarpe.

Le due arrestate con l'accusa di furto aggravato in concorso

Le due, seguite dai poliziotti che nel frattempo le avevano già notate, si sono così scambiate un cenno d'intesa: a questo punto la più giovane si è posizionata tra la vittima, che nel frattempo si era alzata per provare le scarpe da comprare, e la complice che, coprendosi il braccio con una sciarpa, si è seduta sul divanetto e ha così messo a segno il colpo. Dopo aver aperto la zip della borsa, ha preso il portafogli della vittima. Gli agenti della Squadra Mobile hanno bloccato le due borseggiatrici, uscite velocemente dal negozio, e hanno recuperato il portafogli della vittima poi riconsegnato alla studentessa: al suo interno vi erano circa 45 euro. Le due sono state così arrestate per furto aggravato in concorso.