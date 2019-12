in foto: Immagine di repertorio

Otto persone sono state arrestate dalla polizia, a Milano, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Gli arresti giungono al termine di una lunga indagine, coordinata dalla procura milanese, volta a smantellare una vera e propria rete di borseggiatori che agivano ai danni perlopiù di turisti nelle metropolitane della città: secondo quanto emerso dalle indagini infatti gli otto arrestati, tutti di nazionalità bosniaca, avrebbero perpetrato a lungo furti e borseggi nelle diverse metro di Milano. Per questo gli agenti hanno eseguito le otto ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti delle otto persone indagate.

Un problema quello dei furti e dei borseggi che da tempo è protagonista delle cronache cittadine e che tende ad aumentare nei periodi di maggiore affluenza di turisti a Milano, come in questi giorni prefestivi in cui le strade della città e di conseguenza anche le metro e i mezzi pubblici sono affollati. O anche durante le settimane dedicata alla Moda, o al Salone del Mobile quando i borseggiatori approfittando dell'elevato numero di persone a bordo dei mezzi o all'interno della stessa fiera, riescono a mettere a segno i colpi e spesso anche a farla franca.