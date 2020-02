in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente domestico nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio, a Milano. Una bambina di 5 anni è rimasta schiacciata da un pesante armadio mentre si trovava all'interno della sua abitazione in via Val Trompia, zona Quarto Oggiaro. La piccola, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, stava giocando quando, per prendere alcuni vestiti, si sarebbe appesa all'armadio, che le è caduto addosso e l'ha schiacciata. L'episodio, secondo quanto riporta in una nota l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 17. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I soccorritori hanno soccorso la piccola, che era cosciente al momento del loro arrivo. La bimba, di nazionalità egiziana, è stata intubata e caricata su un'ambulanza. Trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, è ricoverata in serie condizioni: il mobile che le è caduto addosso le ha procurato infatti un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire quanto accaduto

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto nell'abitazione in cui abita la bimba sono intervenuti i carabinieri della stazione di Milano Musocco. Ai militari dell'Arma toccherà accertare eventuali responsabilità da parte della madre, che al momento dell'incidente si trovava in un'altra stanza della casa.