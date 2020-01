in foto: Immagine di repertorio

Una bimba di un anno è stata ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso nel primo pomeriggio di oggi: stando a quanto si apprende sarebbe caduta nelle tromba delle scale di un condominio di viale Certosa in una dinamica ancora da chiarire. L'allarme è scattato intorno alle 13 di oggi quando è stato chiesto l'intervento del 118 al civico 187 della strada che collega la città alla periferia: sul posto sono accorsi i soccorritori che hanno trasportato la piccola in nosocomio dove è giunta in codice rosso. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita.

Era sulle scale con la madre e lo zio quando è caduta

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato per appurare quanto accaduto ed effettuare i rilievi del caso: sembra che la piccola di nazionalità senegalese che ha solo un anno si trovasse sulle scale con lo zio e la madre quando quest'ultima, per allacciarsi le scarpe, avrebbe lasciato la mano alla piccola che è così precipitata per le scale, riportando gravi ferite.