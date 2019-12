in foto: (Getty images)

Un bel gesto di solidarietà nei confronti di una bimba colpita da una malattia genetica molto rara: l'Encefalopatia necrotizzante acuta, conosciuta ai più come la sindrome di Ane. I genitori dei suoi compagni d'asilo hanno deciso di vaccinare tutti i loro figli per consentire alla bambina di frequentare normalmente l'asilo a cui è iscritta, una struttura che si trova nel quartiere di Milano Lorenteggio. Senza questa scelta per la piccola non sarebbe stato possibile sedere sui banchi della scuola dell'infanzia, proprio a causa della sua fragilità fisica: infatti anche un semplice raffreddore o una lieve influenza potrebbero causarle danni molto gravi. Una buona notizia dunque per la piccola di quattro anni e mezzo, che come raccontato in un articolo apparso sul "Corriere della Sera", è affetta da un male davvero rarissimo: in Italia oltre a lei solo un altra persona è costretta a convivere con il medesimo disturbo.

Le varie tappe della vicenda

Tutto ha inizio nel mese di novembre, quando la madre della bimba illustra la situazione problematica della figlia al dirigente scolastico che guida la scuola dell'infanzia del Lorenteggio. La coordinatrice e il direttore dell'asilo decidono immediatamente di convocare i genitori degli altri bimbi, spiegando le criticità che è costretta ad affrontare giornalmente la piccola. Dopo aver ascoltato le parole della direzione i genitori prendono una decisione unanime per favorire l'inserimento della bimba all'interno della classe composta dai loro figli. Tutti gli iscritti sono stati vaccinati in uno spazio apposito messo a disposizione dell'asilo all'interno dell'edificio. Una scelta tutt'altro che scontata, specialmente in un momento storico come questo in cui il tema dei vaccini è stato dibattuto e anche contestato a tutti i livelli. Fortunatamente anche questa bambina meno fortunata degli altri potrà imparare e apprendere insieme ai suoi coetanei, affacciandosi normalmente al mondo della prima istruzione.