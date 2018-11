Sarà Belen Rodriguez ad accendere l'albero di Natale targato Swarovski, nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. La showgirl, brand ambassador della maison di gioielli, sarà accompagnata dal figlio Santiago e sarà la madrina della cerimonia dedicata all'accensione del Digital Christmas Tree di Swarovski, che si terrà martedì 4 dicembre alle 18. "È un grande onore e piacere essere la madrina dell’accensione dell’Albero di Natale Swarovski – ha spiegato Belen – l’atmosfera delle feste è un momento speciale che mi piace condividere con la mia famiglia e in particolar modo con mio figlio, che rende il mio Natale ancora più magico e emozionante". È il quinto anno consecutivo che la celebre azienda austriaca regala un albero di Natale alla città di Milano: realizzato con il patrocinio del Comune, l’albero sarà alto più di 12 metri, decorato da oltre 10mila ornamenti, fra cui più di mille stelle di Natale Swarovski, illuminato da 36mila luci ed impreziosito naturalmente un puntale a forma di stella. Sarà posizionato come sempre al centro della Galleria, sotto il cosiddetto "Ottagono" e resterà illuminato fino al 6 gennaio 2019.

Il tema dell'albero è la magia del gioco

La base dell'albero ospiterà una giostra in stile retrò decorata con figure tipicamente natalizie come l'alce e la slitta, quattro postazioni digitali interattive che saranno a disposizione del pubblico e una mostra di creazioni in cristallo, provenienti anche dall’archivio Swarovski che raccoglie oltre 125 anni di storia, per raccontare il legame fra il brand e il gioco. Ed è proprio il gioco al centro del tema decorativo di quest'anno: "La magia del gioco" è un invito a tornare bambini e a lasciarsi stupire, ma anche a giocare con la tecnologia. Il pubblico infatti potrà divertirsi con nuove tecnologie interattive: nelle due postazioni denominate "Try-On" l’utente potrà selezionare una serie di creazioni Swarovski, indossarle virtualmente e creare la propria Wishlist di Natale. Tramite i due "Fun Wall" digitali invece i visitatori potranno scattare e personalizzare il proprio selfie di Natale, da condividere sui social o custodire come foto ricordo.

Swarovski dedica un progetto ai bambini

Presenti all'evento Massimo La Greca, Managing Director Market Cluster Italy & Iberica e Michele Molon, Executive Vice President Omnichannel and Commercial Operations. "È una grande gioia illuminare con il nostro Albero la Galleria Vittorio Emanuele per il quinto anno consecutivo – ha spiegato Massimo La Greca – quest’anno l’albero è ancora più magico perché parla il linguaggio digital e social dei millennials, e allo stesso tempo è un invito a tornare bambini e riscoprire le emozioni più autentiche della nostra tradizione e del passato". All'accensione assisterà anche Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura. Swarovski sosterrà inoltre il Comune di Milano nel progetto “Bibliocoding, il pensiero computazionale a portata di bambino”; in collaborazione con alcune biblioteche della città, il progetto permetterà ai bambini di approcciare le nuove tecnologie e il digitale, divertendosi. Un progetto a cui Swarovski tiene particolarmente per regalare ai bambini momenti di gioia, condivisione e crescita.