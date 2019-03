in foto: La chef Rosanna Marziale e la Barbie a lei dedicata

Anche Milano ha festeggiato il 60° anniversario di Barbie, la fashion doll più famosa del mondo. E lo ha fatto ancora una volta sottolineando l'importanza delle donne e dei modelli femminili per le bambine di tutto il mondo. Sulla scia del progetto "Shero" (le eroine di oggi al femminile) lanciato nel 2015 a livello globale e nel 2018 in Italia il focus in questa importante celebrazione è stato ancora una volta sui "role model" di Barbie, ovvero donne che provengono da contesti e settori diversi e che rompendo gli schemi diventano fonte di ispirazione per le future generazioni di donne e dunque le bambine di oggi. Ed è ad alcune di queste donne, di questi role model femminili, che Barbie ha deciso di dedicare e donare una One of a Kind Barbie Doll, una Barbie su misura unica nel suo genere, così come è accaduto alla chef stellata Rosanna Marziale che grazie a tanta passione, creatività e coraggio è riuscita ad affermarsi in un settore, quello dell’alta cucina, tipicamente dominato da uomini: "La ristorazione è per me una vera missione. A chi sogna di diventare chef direi di perseguire il proprio obiettivo con grande passione e creatività – spiega la chef – solo così le bambine potranno realizzare i propri sogni e diventare ciò che hanno sempre desiderato".

Tra i role model italiani Rosanna Marziale, Elisa e Alberta Ferretti

Dopo di lei ci sarà la Barbie Doll dedicata a Elisa, talentuosa e premiata cantautrice italiana, appassionata d'arte in tutte le sue forme, che scrive e compone la sua musica: "Questo progetto per me è molto importante ed è un onore far parte di un qualcosa di così iconico; spero di motivare tante giovani ragazze nel loro futuro e nella loro vita", il commento della cantautrice che consiglia a tutte le bambine di cercare dentro di sé la scintilla che accende le passioni, capire ciò che si ama veramente e impegnarsi tantissimo per raggiungerlo, "lavorare sodo nella vita ripaga sempre". Tra i prossimi nomi annunciati anche quello della stilista Alberta Ferretti, sinonimo di stile, femminilità ed eleganza, e sensualità, che è oggi uno dei nomi più importanti e rappresentativi della moda italiana nel mondo alla quale si affidano numerose celebrities che scelgono di indossare i suoi iconici abiti da sera. Un progetto che è un’occasione unica per tutte le bambine che attraverso modelli femminili così iconici potranno scoprire la carriera più affine alla propria personalità, scegliendo fra più proposte dedicate a ogni sfaccettatura del mondo professional.