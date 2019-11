in foto: (Immagine di repertorio)

Il questore di Milano ha sospeso momentaneamente la licenza al "Bar Tabacchi Antonio" in via Tradate, in zona Villapizzone, a causa di frequentazioni ritenute "a rischio". Secondo la questura infatti, "la sospensione del locale si è resa necessario in quanto nel corso dei numerosi controlli effettuati dalle forze dell'ordine negli ultimi sei mesi, il bar è risultato essere frequentato da numerosi soggetti con precedenti per reati in materia di stupefacenti e di armi, contro il patrimonio, la persona, l'amministrazione della giustizia, la libertà morale, e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale".

Attività di prevenzione

Il provvedimento, notificato ieri dal commissariato di Quarto Oggiaro al bar in questione, rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, con monitoraggio dei locali pubblici contro i fenomeni di criminalità, dalla questura di Milano. La polizia ha applicato quindi l'articolo 100 del "Tulps", il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo il quale a un bar o ad un qualsiasi altro locale pubblico può essere sospesa la licenza in seguito ad "un unico episodio di non particolare gravità". Per l'attività commerciale in questione, la sospensione durerà una decina di giorni. Qualora dovessero però reiterarsi episodi considerati a rischio per la sicurezza pubblica, il questore potrebbe decidere di aumentare la durata della sospensione e addirittura di disporre la revoca della licenza, ossia chiudere definitivamente il bar.