Riti voodoo nei confronti delle figlie, da anni vittime di vessazioni da parte della madre: per questo una donna di 47 anni originaria del Pakistan è stata arrestata dai carabinieri a Pioltello nel Milanese. L accuse per lei sono di maltrattamenti nei confronti delle due figlie di 18 e 23 anni. La vicenda ha inizio quando le due ragazze lo scorso luglio raccontano quanto accade in casa ai professore della scuola frequentata dalla più piccola a Cernusco sul Naviglio. Per questo la donna dopo essere stata contattata dai servizi sociali e poi dai carabinieri era stata allontanata da casa. Ma vi aveva fatto ritorno dopo poco grazie al marito e alle stesse figlie, pronte a darle una seconda possibilità. Ma la 47enne ha ripreso ben presto ad assumere gli stessi atteggiamenti: le figlie hanno denunciato nuovamente il tutto quando qualche giorno fa hanno ritrovato alcune bambole voodoo trafitte dagli spilli sotto i propri letti. Per questo la donna è stata fermata dai militari di Pioltello per violazione dell'allontanamento e per la reiterazione del reato. Secondo quanto ipotizzato dagli stessi carabinieri le azioni della donna sarebbero mosse da un profondo disturbo psichico e non da motivi religiosi.