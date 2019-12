Un bambino di 9 anni ha cercato di buttarsi dalla finestra in una scuola elementare alla periferia nord di Milano. Il piccolo alunno è salito su una sedia mentre erano in corso le prove per la recita di Natale e ha cercato di scavalcare il davanzale, ma le maestre se ne sono accorte e sono riuscite a bloccarlo in tempo e salvarlo. Sul posto è arrivata un ambulanza del 118 e la polizia, che informa il tribunale per i minorenni. In breve si comprende che all'origine del gesto del bimbo c'è una situazione famigliare complessa e drammatica.

Bambino di 9 anni cerca di buttarsi dalla finestra a scuola

Secondo quanto spiega il Corriere della Sera, che ha riportato la notizia, la situazione del bambino era già ben nota ai servizi sociali e alla procura per i minorenni di Milano. Il padre è indagato per maltrattamenti e per questo dal mese di maggio di quest'anno il ragazzino è affidato ai servizi sociali e collocato a casa della madre. Lo donna però, sempre secondo quanto scrive il quotidiano, sarebbe partita per trasferirsi in un'altra città e il bimbo sarebbe andato a stare dai nonni, senza che il tribunale avesse mai avvallato questo cambiamento.

Una situazione familiare difficile

Una casa, quella dei nonni, che era frequentata anche dal papà dello studente, la cui presenza avrebbe spaventato e turbato il piccolo. Ora, con un provvedimento urgente, è stato disposto che il bambino rimanga in ospedale in attesa di trovare per lui una soluzione definitiva. Restano da chiarire le posizioni dei parenti e perché le misure a tutela del minorenne stabilite dall'autorità giudiziaria non siano state rispettate.