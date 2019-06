Un bambino di otto anni ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno in piscina in un impianto sportivo di Rosate, nell'hinterland di Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 di martedì 25 giugno all'interno dell'impianto "Ciro Campisi". Il ragazzino sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava all'interno della vasca e avrebbe perso i sensi. Il bagnino è subito intervenuto, lo ha tirato fuori dall'acqua e gli ha prestato il primo soccorso. Sul posto sono poi arrivate un'automedica e un'ambulanza del 118 Areu. Il bambino è stato trasportato in codice giallo all'0spedale San Paolo di Milano. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

A Cantù un bimbo di 9 anni rischia di affogare in piscina

Martedì 18 giugno a Cantù un bambino di 9 anni era rimasto coinvolto in una circostanza molto simile a quella di Rosate. Il ragazzino era arrivato nella piscina pubblica della città in provincia di Como con il gruppo dell'oratorio estivo. Si era sentito male improvvisamente mentre faceva il bagno con gli amici ed era stato salvato dal bagnino e rianimato sul posto con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente si è ripreso completamente ed è stato dimesso pochi giorni più tardi.