"La mamma ha la faccia tutta nera". Con queste terribili parole un bambino di soli dieci anni ha raccontato ai vicini che qualcosa in casa non andava. Poco dopo si scoprirà che il piccolo aveva vegliato per tutto il giorno il corpo senza vita della madre stesa sul divano, fino a trovare il coraggio di lasciare l'appartamento da solo per chiedere aiuto: consapevole che qualcosa non andava, che la mamma stava male, non voleva però lasciarla da sola. La vicenda risale allo scorso lunedì ed è raccontata oggi nell'edizione milanese del Corriere della Sera.

La donna è morta per un arresto cardiocircolatorio, ma ulteriori dettagli sul decesso emergeranno dall'autopsia. Quello che invece è certo è un contesto familiare difficile, segnato dalla solitudine e dalla depressione della mamma del bambino. Nel 2017 la situazione era stata segnalata dai servizi sociali: gli operatori erano preoccupati che la donna non fosse in grado di prendersi cura in maniera adeguata del figlio, costretto a diventare grande prima del tempo, a badare a se stesso quanto più possibile. La Procura dei minori chiede che venga affidato al Comune, limitando i diritti genitoriali della donna così da poter offrire al bambino un sostegno adeguato magari con il trasferimento in una casa famiglia o con un affido temporaneo. Passano i mesi, poi gli anni e nessun provvedimento viene preso e il bambino cresce solo (il padre da quanto si apprende non sarebbe mai stato presente) in un contesto familiare segnato dalle difficoltà della madre: una depressione che l'avrebbe portata al progressivo isolamento e a trovarsi anche in gravi difficoltà economiche, non riuscendo a trovare un lavoro stabile.

Una situazione difficile che sarebbe confermata anche dalle condizioni in cui si trovava l'appartamento, sporco e trascurato, in disordine. Una situazione venuta alla luce solo quando ormai la tragedia si era compiuta: il bambino, non sapendo cosa fare e sperando che la madre potesse rispondergli da un momento all'altro, le era rimasto accanto. Una scena toccante che probabilmente il bimbo si porterà dietro per sempre. Poi la decisione di uscire per andare a chiamare i vicini e quella frase: "Mamma ha la faccia tutta nera".