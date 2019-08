Undici persone sono rimaste intossicate a bordo di un tram della linea 14 nel centro di Milano, in via Torino. L'episodio è avvenuto attorno alle 11.30 all'altezza del civico 77. Secondo quanto riportato dal 118, alcuni bambini a bordo del mezzo Atm avrebbero azionato l'estintore, probabilmente per gioco.

Milano, bambini azionano l'estintore sul tram: undici persone intossicate in modo lieve

Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e un'automedica del 118 Areu per soccorrere le persone intossicate. Tra i passeggeri coinvolti c'è una famiglia di otto persone (mamma e sette tra bambini e ragazzini tra i 3 e i 14 anni) e altre tre persone (una donna di 38 anni, una 77enne e un uomo di 85 anni). Due di loro hanno rifiutato il trasporto in ospedale da parte dei sanitari intervenuti sul posto. Tutti hanno riportati sintomi lievi dovuti all'apertura dell'estintore. I feriti sono stati portati per precauzione in ospedale (al Policlinico, al San Paolo e alla De Marchi). Allertati i vigili urbani e la Questura di Milano.