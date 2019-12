in foto: (Immagine di repertorio)

Disagi questa mattina, venerdì 27 dicembre, per i milanesi rimasti in città durante le vacanze natalizie. Un bagaglio abbandonato alla fermata della metro Cadorna ha fatto scattare l'allarme bomba, avviando tutte le procedure che sono la prassi in questo caso. La stazione della metro, importante snodo della rete metropolitana (e anche ferroviaria) milanese, è stata chiusa ed è rimasta serrata per circa mezz'ora, per consentire alle forze dell'ordine di effettuate le dovute verifiche sul bagaglio abbandonato ed escludere che potesse trattarsi di un pacco esplosivo.

Per mezz'ora i treni della metro non hanno fermato a Cadorna

L'episodio si è verificato pochi minuti prima delle 8, un orario di punta per coloro che dovevano recarsi al lavoro. Durante i controlli delle forze dell'ordine la stazione è stata chiusa e i treni della metropolitana, come comunicato da Atm su Twitter (solo in risposta a una viaggiatrice, e non direttamente con un messaggio), non hanno effettuato la fermata di Cadorna saltandola. "I treni non fanno momentaneamente la fermata per permettere l'intervento delle Autorità di Pubblica Sicurezza per un bagaglio abbandonato", è stato il messaggio diffuso da Atm. Solo dopo una mezz'ora i controlli delle forze dell'ordine hanno escluso che il bagaglio contenesse materiale pericoloso: si trattava in effetti solo di una valigia abbandonata. I treni hanno ripreso così a circolare regolarmente e la situazione è tornata lentamente alla normalità.