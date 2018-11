in foto: L’anziano costretto a letto e imbavagliato dalla badante per non farlo urlare

Due anziani fratelli di 86 e 81 anni maltrattati e picchiati da una badante. Per questo la donna, una cittadina equadoregna di 53 anni, è stata arrestata dalla polizia di Milano. La vicenda è emersa grazie alle testimonianze dei vicini di casa dei fratelli che sentivano spesso urla provenire dall'appartamento dei due: per questo gli agenti avevano dato il via alle indagini posizionando le telecamere all'interno della casa e diversi microfoni. Le immagini acquisite e le intercettazioni ambientali hanno così confermato quanto sospettato: l'uomo di 81 anni, costretto sulla sedia a rotelle e la sorella 86enne con evidenti problemi di salute venivano ripetutamente picchiati e malmenati dalla badante, schiaffi, spintoni e pugni. I due spesso urlavano chiedendo aiuto e per questo la donna li imbavagliava: dalle immagini, costantemente monitorate dalla polizia, è emerso il comportamento aggressivo della badante ed è scattato per lei l'arresto. Secondo quanto emerso la 53enne aveva un precedente per furto nel 2006 commesso all'interno di una casa dove lavorava, e nel 2011 invece era stata segnalata per una lite con un figlio di una donna che stava assistendo, sempre come badante.