Serata di violenza a Piazza de Angeli a Milano, dove, intorno alle 22 di venerdì 19 gennaio, un cinquantasettenne, preso a pungi da un branco di minorenni, ha accoltellato uno dei suoi aggressori. Il tutto si è svolto su un autobus della linea 80, che collega Quinto romano alla stazione della Linea 1 della metropolitana di De Angeli. Secondo le prime versioni, il gruppo di ragazzi si è avvicinato all'adulto e ha cominciato ad offenderlo. L'aggressione verbale è diventata poi fisica, quando i minorenni hanno cominciato a prendere a pugni la vittima, dirigendo alcuni colpi anche al volto. L'uomo avrebbe quindi estratto un coltellino e colpito l'aggressore minorenne al fianco.

Il giovane è stato trasporto all'ospedale Fatebenefratelli, dove è stato soccorso per le prime cure e ricoverato in prognosi riservata. Il minorenne non è comunque in pericolo di vita. Nel nosocomio anche il cinquantasettenne, medicato ed esaminato per le contusioni al volto. L'uomo è stato denunciato per lesioni dai Carabinieri.