Sarebbe precipitato nella rampa di scale tra il terzo e il quarto piano del Palazzo di Giustizia, a Milano, l'avvocato soccorso questa mattina dai paramedici del 118 chiamati da alcuni colleghi che hanno trovato l'uomo gravemente ferito. Si tratta di un 31enne, un avvocato praticante che era lì come ogni mattina. I soccorritori sono giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica e hanno trovato l'avvocato a terra impossibilitato nel muovere le gambe, mentre lamentava forti dolori sotto il bacino. Allertati dalle gravi condizioni dell'uomo i paramedici lo hanno trasportato al Policlinico di Milano d'urgenza, dove è giunto in codice rosso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: ancora non sono state diffuse le prime ipotesi.