in foto: Le armi sequestrate dai carabinieri a Milano (Foto: Mianews)

Sei pistole e un fucile mitragliatore: era questo l'arsenale nascosto nella cantina di una coppia residente in piazza Prealpi, a Milano. I carabinieri della compagnia Duomo hanno arrestato un 51enne pregiudicato, con un passato di quasi vent'anni in carcere, e la sua compagna di 34 anni. Erano in possesso anche di quasi mezzo chilo di cocaina, oltre ad hashish e 1500 euro in contanti. Nei loro confronti l'accusa è di porto e detenzione illegale di armi, ricettazione e spaccio.

In cantina cinque pistole e un kalashnikov

Durante un normale controllo dalle parti di via Mac Mahon, i militari hanno fermato l'uomo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata e gli hanno trovato addosso cento grammi di cocaina. Sotto il sellino era nascosta una pistola Beretta rubata e con il colpo in canna. La perquisizione dell'abitazione della coppia ha permesso ai carabinieri di trovare altri 350 grammi di cocaina in un armadio, ma anche un arsenale composto da cinque pistole e un fucile mitragliatore (la versione commerciale del kalashnikov) nascosto nella cantina. Quattro delle cinque pistole e il fucile sono risultati rubati ad un privato lo scorso 15 maggio. L'arma che era nel sellino del motorino, invece, sarebbe stata rubata nel 1999. Sia il 51enne che la compagna si trovano ora a San Vittore. Adesso le indagini dei carabinieri proseguiranno per verificare eventuali legami dell'uomo con la criminalità organizzata.