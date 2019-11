in foto: Milano Autoclassica 2019/ Foto Antonio Patara)

Un evento in grado di accontentare tutti gli amanti del motorismo storico. Dal 22 al 24 novembre va in scena Milano Autoclassica 2019, una manifestazione allestita negli spazi di Rho Fieramilano in grado di coinvolgere centinaia di migliaia di visitatori da tutta Italia. È il nono appuntamento milanese, per una kermesse molto apprezzata da tutti gli esperti del settore. Le auto d'epoca sono le principali protagoniste della fiera, che come ogni anno sarà animata da da club, associazioni, sodalizi, Registri storici e l’area mercato dedicata al mondo del collezionismo, del modellismo, dei ricambi e delle aziende specializzate negli interventi di restauro. Chiunque avrà la possibilità di visitare Autoclassica potrà ammirare le vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo mondiale, con le case di produzione più importanti a fare da cornice: da Bentley a Pagani passando da Lotus e McLaren.

I pezzi imperdibili di Milano Autoclassica

L'evento, che si svolge su una superficie di 50mila metri quadrati, è un vero e proprio museo a cielo aperte delle auto storiche e di lusso. Tra i grandi marchi sopra citati spicca sicuramente Pagani automobili, considerata dagli esperti una delle case automobilistiche più prestigiose e ambite. Tra i vari stand di milano autoclassica 2019 gli appassionati avranno la possibilità di vedere da vicino la leggendaria Pagani Zonda, che in occasione della fiera milanese festeggia i suoi 20 anni. Non mancano poi le case italiane di prestigio, come Ferrari, che in occasione dei 90 dalla nascita della storica scuderia di Maranello esporrà tre modelli indimenticabili che hanno fatto la storia del mondo delle corse: la Ferrari 125 S del 1947, la Ferrari 250 GT Berlinetta "Passo Corto" disegnata da Pininfarina e la F2002 che valse il quinto titolo mondiale a Micheal Schumacher. Infine citiamo la casa automobilistica francese Alpine, una delle regine del passato tra le case di produzione, che porterà in fiera diversi modelli tra cui: Alpine A110 S, Alpine A110 Pure e Alpine A110 Legende.

Come accedere a Milano Autoclassica

Per poter visitare Milano Autoclassica è necessario acquistare un ticket, che si può trovare presso le biglietterie della fiera oppure consultando il sito internet dell'evento. Il prezzo del biglietto intero è di 25 euro, mentre se si decide di acquistarlo online il costo è scontato al prezzo di 20 euro. Per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni, o per le comitive (scuole, club, associazioni con almeno dieci persone) il costo è invece di 15 euro. Un biglietto ridotto acquistabile soltanto presso le casse del complesso fieristico.