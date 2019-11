in foto: (foto di repertorio)

Incidente a mezzogiorno in punto a Milano in zona Porta Romana tra un'automobile e un tram che si sono scontrati all'altezza dell'incrocio tra viale Monte Nero e viale Lazio. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Citroen, avrebbe svoltato a sinistra per imboccare viale Lazio quando, evidentemente non accortasi del sopraggiungere dell'altro mezzo, è stata colpita in pieno e trascinata per qualche metro sui binari.

Circolazione rallentata

Allertati dai testimoni con diverse chiamate, sono giunti sul posto un'automedica e un'ambulanza del 118 oltre alla polizia locale. Al momento, fortunatamente, non risultano feriti, mentre gli agenti della locale hanno avviato i primi rilievi per poter determinare l'esatta dinamica dell'incidente e le varie responsabilità. L'accaduto ha ineluttabilmente rallentato il traffico in zona, mentre Atm ha attivato i bus sostitutivi del tram 9 tra piazza Cinque giornate e via Ripamonti.