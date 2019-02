in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente questa mattina a Milano quando poco prima delle 12 un'auto si è ribaltata dopo essersi scontrata con un carro attrezzi per la rimozione dei veicoli in sosta vietata. La vettura, una Fiat 500 X, forse a causa del violento impatto e dell'alta velocità si è capovolta finendo così a testa in giù sul manto stradale. L'incidente è avvenuto in via Carnia, in zona Udine: a bordo dell'auto c'erano tre persone tra le quali un uomo di 59 anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale non avendo riportato nessuna ferita.

Mentre gli altri due passeggeri a bordo sono stati soccorsi dai paramedici giunti sul luogo dell'impatto con quattro ambulanze e un'auto medica e sono stati trasportati poco dopo in ospedale: entrambi in codice verde sono giunti uno all'Ospedale Policlinico di Milano e un altro all'Istituto Clinico di Città Studi. Entrambi hanno riportato lievi escoriazioni e contusioni a causa dell'incidente. Sul luogo dell'incidente sono giunti poi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di stabilire le cause dell'incidente.