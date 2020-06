in foto: Immagine di repertorio

Incidente nella notte a Milano. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, poco prima delle 3 un'automobile con a bordo tre ragazzi ha sbandato e si è schiantata contro un distributore di benzina in piazza Risorgimento, zona est del capoluogo lombardo. Tutti e tre sono rimasti feriti: il più giovane, un 19enne, ha riportato una frattura del bacino e una frattura a una gamba. È stato accompagnato d'urgenza il ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 21enne alla guida dell'automobile è stato visitato sul posto e ha rifiutato il trasferimento in ospedale, mentre il terzo, un ragazzo di 20 anni, ha riportato una ferita al sopracciglio ed è stato trasportato in codice verde anche lui al pronto soccorso del San Raffaele. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, che sta ancora indagando sulle cause dell'incidente. Per ora non sono chiari i motivi della sbandata da parte dell'automobile. Sul conducente non sono stati ancora eseguiti i test anti droga e anti alcol. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

A inizio giugno a Desio due ragazze si schiantarono su un distributore

Il 6 giugno alle 3 di notte un'automobile con due giovanissime a bordo si è schiantata contro una pompa di benzina in via Milano a Desio. Una delle due ragazze è uscita indenne, ma l'amica, una 21enne, è rimasta gravemente ferita ed è finita in coma al San Raffaele. Fortunatamente dopo dieci giorni circa è arrivata la buona notizia: la giovane si è risvegliata.