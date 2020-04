in foto: L’auto incidentata in via Primaticcio (foto via social)

L'allarme è scattato intorno alle 11 di questa mattina quando è stato richiesto l'intervento del 118 in via Primaticcio a causa di un incidente. Lo schianto è avvenuto all'altezza di via Boldini dove un'auto, una Volkswagen Polo grigia, si è ribaltata terminando la sua corsa al centro della carreggiata. Per fortuna viste le misure in corso di lockdown in giro non vi erano molte vetture e oltre quella incidentata non ci sono state altre auto coinvolte: sul posto sono accorsi immediatamente tre ambulanze in codice rosso insieme con i vigili del fuoco e gli agenti di polizia municipale.

I due rimasti incastrati nella vettura dopo lo schianto

Per fortuna le condizioni dei due anziani a bordo della vettura, un uomo di 82 anni e una donna di 81 si sono dimostrate meno gravi del previsto e i due dopo essere stati medicati sul posto sono stati trasportati in codice verde all'ospedale San Carlo di Milano: stando a quanto si apprende le loro condizioni non sarebbero gravi. Gli agenti come da prassi hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente sulla quale non sembra esserci ancora molta chiarezza. Stando a una prima ricostruzione però sembra che la vettura non si sia scontrata con altre auto e che sia stato l'anziano alla guida a perderne il controllo prima di ribaltarsi sul fianco. L'uomo è riuscito a liberarsi e a uscire dall'auto da solo mentre la donna è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco prima di essere affidata alle cure del personale sanitario.