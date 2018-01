Milano, auto si ribalta in via Astesani: due feriti e traffico in tilt

L’incidente, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto a pochi metri dalla stazione della metropolitana di Affori Fn: una delle auto è finita ribaltata sul marciapiede. Per fortuna lo scontro ha provocato solo due feriti lievi, ma ha mandato in tilt il traffico in tutta la zona.