in foto: L’auto ribaltata in via Padova (foto MiaNews)

Grave incidente nella mattinata di ieri a Milano dove un'auto ha investito una donna intenta ad attraversare la strada prima di ribaltarsi sul fianco: il bilancio è di due feriti, uno soccorso in codice verde mentre l'altro trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 quando è giunta la chiamata al 118 per un incidente automobilistico in via Padova a Milano, all'altezza di via Arquà: immediatamente sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che hanno attivato immediatamente le operazioni di soccorso per riportare la vettura in posizione corretta.

La 26enne rimasta incastrata sotto la vettura

Stando a quanto si apprende infatti il pedone investito era rimasto incastrato in parte proprio sotto l'auto e per questo è stato necessario rimuoverla: la donna travolta, una 26enne, è stata soccorsa dal personale medico giunto sul posto con due ambulanze e un'auto medica. Le sue condizioni sono apparse subito critiche tanto da essere stata trasporta all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso: secondo quanto trapelato avrebbe riportato nell'incidente traumi al torace, alla spalla e al volto, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. In ospedale è finita anche la 47enne che era alla guida dell'auto: la donna è stata ricoverata in codice verde al Fatebenefratelli per un dolore alla schiena. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale di Milano che ha effettuato i rilievi sul posto subito dopo il sinistro: secondo una prima ricostruzione sembra che la donna alla guida abbia perso il controllo dell'auto finendo per investire la ragazza di 26 anni.