in foto: Immagine di repertorio

Un'aggressione brutale e nata da futili motivi quella che ha visto il pestaggio di un autista dell'Atm, l'Azienda Trasporti di Milano, domenica sera. L'uomo, 50 anni, era a bordo della linea 74 che collega diversi quartieri della zona Sud-Ovest di Milano quando all'incrocio tra via Virgilio e via Palatucci, poco distante dall'ospedale San Paolo, in zona Famagosta, sarebbe nato un diverbio con un'automobilista, una donna alla guida alla di una Opel Corsa. Il litigio sarebbe scaturito da futili motivi legati alla viabilità.

Ma, mentre l'autista ha proseguito la propria corsa in direzione del capolinea, la donna in auto, accompagnata a dal lato passeggero da un uomo l'ha seguito proprio fino al termine della corsa del bus in viale Famagosta, a due passi dalla fermata della metro. Qui l'uomo che era in compagnia della guidatrice è sceso dall'auto e ha colpito l'autista dell'Atm con diversi pugni fino a farlo cadere a terra, prima di allontanarsi dal posto dell'aggressione. L'uomo ha allertato immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di diversi giorni.