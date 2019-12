Milano è sempre più internazionale e aumentano gli stranieri che arrivano con le loro automobili in città. Non a caso nel biennio 2017–2018 si è registrato un incremento delle notifiche di verbali per violazioni commesse con veicoli con targa estera. Il problema, però, è che meno della metà delle multe viene pagata.

Multe agli stranieri in aumento, ma la metà non viene pagata

Stando ai dati resi noti da Palazzo Marino, infatti, nel 2017 a fronte di 113.622 notifiche, si sono registrati 48.245 pagamenti, per un importo totale incassato di 4.550.957 euro. Nel 2018 sono stati notificati 116.654 verbali, di cui 54.589 pagati per un introito complessivo di 5.419.761 euro. Risultano quindi pagati nel 2017 il 42,5% dei verbali notificati all’estero, che diventano il 46,8% del 2018.

Un gara europea per la notifica: verbali in due lingue

Per provare a ovviare a questo problema, il Comune di Milano ha approvato le linee guida di una gara europea per l’affidamento del servizio di notifica e riscossione dei verbali di violazione del codice della strada e dei regolamenti per i cittadini stranieri. Tra le novità prevista dal bando, c'è anche l'invio del verbale in lingua italiana e nella lingua dell'automobilista che ha commesso l'infrazione. "Rispetto agli anni scorsi – ha spiegato la vicesindaco Anna Scavuzzo – abbiamo scelto di inserire tra le richieste l’invio della sanzione anche nella lingua madre del trasgressore, per evitare la barriera linguistica e facilitare i trasgressori a comprendere il testo del verbale e nello stesso tempo il pagamento".

Scavuzzo: Traduzione del verbale per facilitare la comprensione

"Proseguiamo con questa attività che è ogni anno più necessaria – ha aggiunto la vicesindaco con delega alla sicurezza – in una città che ha una dimensione internazionale sempre più consistente. Facilitiamo con la traduzione la comprensione delle indicazioni fornite nelle notifiche e allo stesso tempo chiediamo il rispetto delle norme del codice della strada e dei regolamenti anche a tutti coloro che con targa straniera circolano a Milano".