in foto: Controlli della polizia a Milano dello scorso marzo

Come annunciato la scorsa settimana dall'amministrazione comunale insieme con la Prefettura sono aumentati i controlli a Milano negli ultimi giorni: una stretta giunta con l'arrivo di nuovi agenti di polizia e in particolare in vista della Pasqua e delle belle giornate che stanno accompagnando i milanesi. Solo nella giornata di ieri mercoledì 8 aprile sono state 15.709 le persone controllate secondo quando riportato dal report della Prefettura di Milano, di queste 613 sono state multate. Si tratta del 4 per cento delle persone che fermate sono state trovate "in giro" senza un valido motivo per spostarsi. Mentre sono state cinque le persone denunciate per falsa attestazione.

Aumentano gli spostamenti dei lombardi: la rilevazione grazie alle celle telefoniche

Per quanto riguarda i controlli agli esercizi commerciali della città invece, sono stati 4.056 in 24 ore: e il risultato è di 48 denunciati. Dati che si accompagnano a quelli forniti dal vicepresidente della regione Lombardia Sala in merito monitoraggio degli spostamenti effettuato attraverso le celle telefonicheagganciate dai cellulari: "Siamo arrivati al 40% di spostamenti, purtroppo è un dato molto alto, ben quattro punti sopra alla percentuale di una settimana fa – ha spiegato il vicepresidente – è un dato che ci allarma, andremo ad approfondirlo ancora di più. Abbiamo intenzione di rilevare gli spostamenti a livello provinciale per vedere dove ci si muove di più e metteremo i dati a disposizione dei Prefetti per aiutare le Forze dell'ordine a capire dove servono più controlli". Le verifiche delle forze dell'ordine, ha precisato Sala, saranno particolarmente intense "in vista del ponte pasquale".