in foto: Immagine di repertorio

Tragedia questo pomeriggio alla periferia di Milano, in viale Fulvio Testi. Una donna di 68 anni è morta dopo essere stata investita da una macchina nei pressi dell'incrocio con via Salvatore Pianell, in direzione di Sesto San Giovanni. La signora è stata investita da una donna alla guida di un'Audi A3, che si è fermata a prestare soccorso. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto, è morta praticamente sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, la 68enne avrebbe attraversato poco distante dalle strisce pedonali, mentre la macchina che l'ha centrata in pieno sembra procedesse a velocità non molto elevata.

Attraversa la strada e viene investita, morta 68enne

Nonostante dalle prime informazioni sembri che la donna non stesse andando troppo veloce con l'auto, l'impatto per la 68enne è stato fatale. A quanto si apprende, dopo essere stata investita è finita sul parabrezza della macchina e poi è stata sbalzata sul tetto, per poi cadere in terra esanime. Sotto shock la conducente dell'Audi A3, che è scesa dalla vettura per prestare i primi soccorsi, sperando che la donna fosse viva. Non è chiaro se la 61enne non abbia visto la signora attraversare o non abbia fatto in tempo a frenare: questi e ulteriori dettagli dovranno essere appurati dagli agenti della Polizia Locale, al lavoro per accertare eventuali responsabilità. Non è nota l'identità della donna deceduta a seguito dell'incidente: ciò che è noto è che si tratta di una 68enne di origine filippina, residente da tempo nel capoluogo lombardo.