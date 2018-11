Weekend di Artigiano in Fiera quello che aspetta i milanesi: da sabato 1 dicembre inizierà infatti uno degli eventi più amati nel capoluogo lombardo. Per questo motivo Atm ha predisposto un servizio di trasporto pubblico maggiorato per agevolare gli spostamenti dei visitatori verso Rho Fieramilano: fino a domenica 9 dicembre dunque e a partire da domani, il servizio della linea metropolitana M1 sarà potenziato con treni aggiuntivi dalle prime ore del giorno e anche nelle ore serali da e verso l’Artigiano in Fiera in programma a Rho. Atm ricorda che per raggiungere il capolinea Rho Fieramilano dal centro città non è valido il biglietto urbano da 1,50 euro ma è necessario il biglietto di corsa singola da 2,50 euro. È possibile acquistare il biglietto anche sull'app o inviando un sms al 48444 scrivendo FIERA nel messaggio.