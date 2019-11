in foto: (Immagini di repertorio)

Inizia il conto alla rovescia per l'Artigiano in fiera 2019, un appuntamento ormai irrinunciabile per la città di Milano che sarà ospitato come sempre negli spazi espositivi di Fieramilano a Rho a partire dal 30 novembre. Nel corso dei nove giorni di fiera è prevista la partecipazione di oltre tremila artigiani provenienti da più di 100 Paesi. La manifattura d'eccellenza non sarà l'unica protagonista della manifestazione. Come al solito i visitatori avranno la possibilità di assaggiare prelibatezze culinarie e prodotti gastronomici da tutto il mondo. La fiera continuerà fino alla giornata di domenica 8 dicembre.

La novità sulle modalità di accesso

Per l'edizione del 2019 sono previste alcune importanti novità, tra cui la più principale è sicuramente quella relativa alle modalità di accesso alla fiera. Per avere la possibilità di visitare i 9 padiglioni su cui sarà distribuita la manifestazione, coloro che desiderano partecipare dovranno scaricare il pass, che sarà gratuito, attraverso il sito internet dell'Artigiano in Fiera. La procedura di registrazione è molto semplice: nella sezione dedicata sarà necessario compilare un breve form con mail, nome e cognome. A quel punto si riceverà via posta elettronica il pass, che sarà valido per tutti i nove giorni dell'evento.

Gli eventi e la solidarietà

Come al solito saranno tanti gli appuntamenti che caratterizzarono la 24esima edizione dell'Artigiano in fiera. Dalle esibizioni di show cooking ai fashion shows, passando per le danze popolari e i corsi di creatività. Un ricco programma pensato per rendere piacevoli i momenti trascorsi all'interno degli spazi della fiera.