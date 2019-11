in foto: La piscina Cozzi

Il Cinema Bianchini nella storica Piscina Cozzi: il progetto prenderà il via il 7 dicembre 2019 e per 25 weekend, sarà possibile assistere alla proiezione di film di grande successo all'interno di uno dei più grandi capolavori architettonici della città di Milano. L'iniziativa, dal nome Cinema Bianchini Splendido, nasce insieme a Milano Sport: ogni weekend, sia il sabato che la domenica, dalle 21.00, gli spettatori potranno scoprire la storia e il fascino della Piscina Cozzi e contemporaneamente rivivere gli anni '30 e il fascino del liberty con un'esperienza unica: tutto sarà in tema anni '30, dai singoli dettagli fino agli allestimenti, passando per le musiche e le divise del personale.

Durante la visione del film si potrà anche cenare, mentre a tutti sarà regalato un panettoncino ufficiale targato Cinema Bianchini: per questo i biglietti sono stati divisi in due categorie. Una che include solo la visione del film e l'omaggio e un'altra invece he comprende cena e film. piccoli. I bambini fino a 5 anni, accompagnati da adulti, potranno invece entrare gratuitamente. Sono previste anche numerose esperienze collaterali, tra cui spettacoli con dimostrazioni di battaglie navali in acqua, esibizioni di tuffatori professionisti, presentazioni di grandi registi e proiezioni tematiche.

Tanti i film in programma, alcuni dei quali sono stati già resi noti: tra questi ci sono grandi classici come Vacanze Romane o Colazione da Tiffany, memorabili successi come Titanic e Dunkirk, senza dimenticare i più piccoli per i quali ci saranno cartoni animati targati Disney come La Sirenetta. Non mancheranno film unici come 007 – Licenza di uccidere o Un Mercoledì da Leoni e ovviamente, essendo negli anni '30, Il Grande Gatsby.