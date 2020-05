Si sarebbe reso protagonista di almeno sei rapine e altrettante violenze sessuali D.C., il 30enne di origini sarde e da tempo residente nel Lodigiano, raggiunto da una misura di custodia cautelare in carcere questa mattina da parte dei carabinieri di Milano. L'uomo che già si trova in carcere per un precedente stupro, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbe agito tra maggio e novembre 2019 nelle province di Lodi, Milano e Cremona: l'ultima vittima è una donna di 70 anni sequestrata in casa e violentata dall'uomo per numerose ore. È stato proprio dalla denuncia di quest'ultima che sono partite le indagini degli inquirenti che hanno portato all'arresto di D.C..

La rapina e la violenza sessuale ai danni di una donna di 70 anni

Lo scorso 3 novembre il 30enne si presentò a casa di una donna italiana di 70 anni residente in zona Arco della Pace. I due avevano preso appuntamento a casa della vittima per una prestazione sessuale a pagamento concordata precedentemente grazie a un sito di appuntamenti, è qui che i due si erano conosciuti e avevano fissato l'incontro. Quando però il 30enne si è presentato nell'appartamento della "cliente", ha iniziato da subito ad assumere un atteggiamento aggressivo: e così dopo averle sequestrato il cellulare e averla chiusa in casa l'ha picchiata e minacciata con un coltello a serramanico, costringendola a compiere ripetutamente atti sessuali. Poi prima di lasciare l'appartamento le ha sottratto 500 euro.

Cinque violenze sessuali commessi ai danni di prostitute

L'uomo è stato successivamente fermato e arrestato ma i dettagli emersi da quell'episodio hanno portato gli inquirenti a ipotizzare di non trovarsi dinanzi un caso isolato ma uno stupratore seriale: "la spregiudicatezza ed efferatezza adottata dal reo, le accortezze prese per evitare che la vittima chiamasse i soccorsi, la sottrazione del denaro nonché la scelta della vittima in base alla condizione di particolare vulnerabilità della stessa, lasciavano supporre – si legge nella nota diffusa dai militari – che D.C. non avesse agito d’impeto ma sulla scorta di un consolidato modus operandi, motivo per cui erano stati approfonditi i suoi spostamenti al fine di capire se vi fossero stati ulteriori analoghi episodi". Così grazie a un approfondito lavoro di indagine svolto insieme con gli agenti della Squadra Mobile della questura di Lodi, gli inquirenti hanno individuato almeno cinque episodi ai danni di altrettante prostitute tutte vittime di violenza sessuale. Nella maggior parte dei casi il 30enne sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, dopo aver sequestrato, minacciato e percosso le vittime le violentava e poi derubava.