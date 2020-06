Si aggirava per le vie di Milano a bordo di un'Audi A3, mezzo chilo di eroina, duemila euro in contanti e un revolver della Smith&Wesson. Ma la sua corsa nell'illegalità si è interrotta con l'arresto, operato dagli agenti della polizia di Milano, che l'hanno rintracciato nei pressi di corso Buenos Aires.

Arrestato, aveva mezzo chilo di eroina e un revolver in auto

L'operazione è scattata poco prima delle 19 quando la Centrale operativa della questura ha avvisato le pattuglie di cercare un'Audi A3 di colore nero con a bordo due persone in viale Stelvio. La Centrale, inoltre, ha notificato immediatamente il possesso dell'arma da fuoco dell'uomo, invitando alla cautela i colleghi nell'approcciarlo. Così, gli agenti dell'Uopi (Unità operative di pronto intervento) del Reparto prevenzione crimine Lombardia, hanno notato un'automobile che combaciava esattamente alla descrizione del veicolo sospetto in corso Buenos Aires. Allertata la Centrale, questa ha inviato altre pattuglie in aiuto. Così, tra via Gaffurio e via Gomes, gli agenti di polizia sono entrati in azione, bloccando l'Audi, a bordo della quale oltre alle due persone sono stati rinvenuti circa duemila euro in contanti, un revolver scarico, due cartucce calibro 38 e mezzo chilo di eroina. I poliziotti hanno deciso quindi di procedere con una perquisizione nell'appartamento del 36enne, un cittadino di origine marocchina residente a Cinisello Balsamo, dove sono stati trovati e sequestrati tre cellulari. L'uomo, risultato poi avere il permesso di soggiorno scaduto, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e ricettazione.