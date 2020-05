Quando i poliziotti hanno bussato alla porta del suo appartamento, in zona San Siro, ha aperto stringendo in mano quattro pacchetti contenenti cocaina. Un pensionato di 83 anni è stato arrestato a Milano per detenzione e spaccio di droga.

Milano, arrestato pusher di 83 anni

L'arresto è scattato sabato sera. Gli agenti della Squadra Mobile avevano individuato l'abitazione , in un condominio di via Fleming, dove avveniva lo spaccio. Intorno alle ore 22, nel corso di un servizio di osservazione, i poliziotti hanno visto arrivare un uomo che, dopo aver bussato, è entrato nell'appartamento. Poco dopo ne è uscito e ha provato ad allontanarsi rapidamente. Gli agenti lo hanno fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata per 40 euro.

Spacciava cocaina nel suo appartamento in zona San Siro

A quel punto gli agenti sono quindi entrati nell’appartamento e hanno identificato lo spacciatore. L’anziano, forse pensando che alla porta fosse un altro acquirente, ha aperto stringendo tra le mani quattro involucri di cocaina di circa tre grammi, con confezioni identiche a quella rinvenuta addosso al cliente appena fermato. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati anche 600 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Ha precedenti per droga e per altri reati

L'anziano arrestato ha numerosi precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti ma anche per furto, falso e detenzione abusiva di armi da fuoco. Nel febbraio del 2019 all’esito di una perquisizione domiciliare in quello stesso appartamento venne trovata una pistola semiautomatica calibro 7,65 risultata rubata occultata nei tubi dell’areazione. Nello stesso anno l'83enne è stato arrestato altre due volte per spaccio di cocaina e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che aveva finito di scontare a luglio.