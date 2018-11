in foto: Immagini di repertorio del quartiere San Siro

Sono tutte italiane le 18 persone fermate giovedì mattina all'alba in un'operazione della Polizia di Stato di Milano. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla squadra mobile, le persone gestivano lo spaccio di droga nel quartiere San Siro, spesso con l'uso di armi e con l'utilizzo della violenza. Secondo la Procura della Repubblica si tratta di una vera a propria organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga nel quartiere. Si tratta di nn'operazione, quella della polizia, denominata "Miracolo" che aveva già portato il 2 ottobre scorso al fermo di 29 persone e al sequestro di armi e droga. Prevista in mattinata una conferenza stampa presso la Questura di Milano dove verranno diffusi ulteriori dettagli. A tutte le 18 persone fermate è stata imposta la misura cautelare in carcere.