in foto: Un supermercato della catena Esselunga (Archivio)

Un nuovo superstore Esselunga inaugura oggi in Viale Famagosta a Milano: 2.500 metri quadrati disposti su due piani, un parcheggio coperto a due livelli in grado di ospitare più di 500 auto e un'area di vendita tra le più grandi della città. La catena di supermercati ha deciso così di aggiungere una terza apertura a questo 2018 in cui hanno già visto la luce gli store di Pistoia Porta Nuova e Vimercate. In totale l’insegna, che vanta un fatturato di 7,75 miliardi di euro, conta 157 negozi: settimana prossima si aggiungerà il 158esimo grazie alla riapertura del punto vendita di corso Milano a Verona.

Assunzione di 75 nuove persone

Nel nuovo punto vendita saranno impegnati 137 addetti, di cui 122 nel superstore e 15 nel Bar Atlantic, un'apertura che ha visto dunque l'assunzione di 75 persone. Il negozio ospita anche il Bar Atlantic, già presente in 92 negozi Esselunga, che propone primi e secondi preparati al momento, hamburger e servizio di caffetteria: questa volta però ci sarà una novità, con la presenza di postazioni di co-working e un assortimento take away ancora più ricco. L’Esselunga di Milano viale Famagosta è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21, e la domenica dalle 9 alle 20.