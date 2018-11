in foto: La nuova caffetteria Starbucks in Corso Garibaldi a Milano

Ha aperto questa mattina al pubblico il nuovo store targato Starbucks e noi di Fanpage eravamo lì pronti a questa nuova esperienza di gusto. La celebre catena americana dedicata al caffè, dopo la Reserve Roastery inaugurata a settembre in Cordusio, ha deciso dopo soli due mesi di regalare ai milanesi una nuova esperienza di gusto: sì perché nel nuovo Starbucks, sorto in Corso Garibaldi, ad angolo con Piazza XXV Aprile, si potranno gustare tutti i prodotti che hanno reso celebre il brand a stelle e strisce. A partire dall'amatissimo Frappuccino, passando per un dolcissimo Toffee nut latte (a base di caffè espresso, latte caldo alla nocciola e caramello, panna montata con granella di nocciole caramellate) fino al più trendy Matcha tea latte, tutti da poter scegliere tra tre formati diversi. I prezzi? Variano da 3.50 a 5.50 euro per una bevanda. Più economico il semplice espresso venduto a 1.30 euro. Su tutte le bevande è d'obbligo la personalizzazione della tazza con la scritta del proprio nome. E da mangiare? Muffin, brownies, donuts, cheesecake e tante altre torte tipiche della tradizione americana. Anche qui i prezzi variano da 3.00 a 5.00 euro. Spazio anche per il salato con insalate e cornetti salati. Anche i colori sono quelli celebri, bianco e nero, e un tocco di legno chiaro. C'è anche un dehors esterno con vista su piazza XXV Aprile in cui potersi accomodare. Gli orari? Dalle 7.30 alle 21.30, almeno in questi primi giorni di apertura. Ora non resta che, seduti al tavolino, magari in compagnia di un libro o del proprio pc, rilassarsi regalandosi un attimo di dolcezza… e qualche grammo di zucchero in più!