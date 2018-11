in foto: Mercato agricolo di Porta Romana

Si chiama mercato agricolo ma si pronuncia spesa a chilometro zero, sì perché quella del mercato contadino è un'iniziativa partita a Milano ormai da qualche anno che ha raccolto moltissimi consensi. Ecco perché, stand dopo stand, mercato dopo mercato, si è giunti all'apertura di quello che è il mercato agricolo coperto di Porta Romana, in via Friuli 10, il più grande di tutta la Lombardia. È stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco della città Beppe Sala, e sarà aperto tutte le settimane per ben quattro giorni consecutivi, da mercoledì a sabato, dalle ore 8 alle 14. Ma cosa sarà possibile acquistare al suo interno? Ogni settimana ci saranno più di 30 produttori a cui, in alcune giornate speciali, se ne sommeranno altri provenienti da diverse zone, per un totale di oltre 40 produttori ospitati. Si tratta di produttori della zona che avranno dunque la possibilità di vendere direttamente al consumatore, senza intermediari, i propri prodotti, di origine italiana e controllata.

I prodotti del mercato agricolo

I consumatori – spiega la Coldiretti Lombardia – avranno la possibilità di fare la spesa direttamente dal contadino con eccellenze di ogni genere cento per cento Made in Italy: dall’ortofrutta all’olio, dai formaggi al pesce, dalla carne ai salumi, dal vino al pane, fino a riso, latte, burro, miele, confetture, farine, prodotti da forno, piante e fiori. Inoltre per rendere più dinamico il rapporto tra il contadino e il consumatore, il farmers’ market di Campagna Amica di Porta Romana – conclude la Coldiretti – sarà animato anche da settimane a tema rivolte ai prodotti dell’agroalimentare italiano e da eventi dedicati alla cultura e alle tradizioni contadine, alla salute e ai consumi. A cominciare da domani, sabato 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, quando il mercato di Porta Romana ospiterà un laboratorio per i bambini con un tutor dell’orto che spiegherà ai più piccoli come riconoscere, piantare e prendersi cura degli ortaggi di stagione.

Perché scegliere la spesa a chilometro zero:

Come spiegano sul sito di prodotti a chilometro zero, fare la spesa al mercato contadino può avere innumerevoli vantaggi, per il consumatore e non solo:

1. Costa meno: perché la merce per arrivare al consumatore non deve essere trasportata, imballata e posta su uno scaffale, tutti passaggi che fanno aumentare il prezzo dei prodotti.

2. È sostenibile: scegliendo i prodotti a chilometro zero risparmia anche l'ambiente: perchè i prodotti non devono essere trasportati lontano, non si consuma acqua ed energia dei processi di lavaggio e confezionamento, oltre a plastica e cartone per l'imballaggio.

3. I prodotti sono più freschi: si trovano solo i prodotti di stagione, naturalmente freschi senza bisogno di conservanti.