in foto: (Immagini di repertorio)

È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano l'uomo di 81 anni salvato dalle fiamme del suo appartamento. L'incendio è scoppiato questa mattina in casa dell'uomo, al piano terra di un condominio in via Busseto 9, in zona Rogoredo, nell'estrema periferia sud-est di Milano. Poco dopo le 8.30 i vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini di casa dell'uomo che hanno visto del fumo fuoriuscire dal suo appartamento: immediato l'intervento dei pompieri che hanno spento le fiamme e dei sanitari del 118 che hanno soccorso l'anziano estratto a fatica dai vigili del fuoco attraverso una finestra. L'uomo è stato intubato e trasportato d'urgenza in in ospedale. Ancor da chiarire le dinamiche dell'incendio su cui stanno indagano i vigili del fuoco e la polizia.