Non usciva di casa dallo scorso inverno e aveva approfittato della giornata di sole per prendere una boccata d'aria. Ma non aveva la mascherina che da alcuni giorni è obbligatorio portare in Lombardia ogni volta che si esce di casa. Un anziano milanese è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno aiutato, regalandogli una mascherina, per poi invitarlo a tornare a casa al più presto per non mettere a rischio al sua salute già fragile.

Milano, la polizia ferma un anziano al parco e gli regala una mascherina

Martedì mattina i poliziotti del commissariato di Rho Pero, nel Milanese, erano impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle misure restrittive anti covid-19. In un parchetto hanno notato un anziano con il deambulatore che non aveva il dispositivo di protezione, né altre forme di copertura di naso e bocca. Gli agenti si sono avvicinati per parlare con lui. Hanno così scoperto la sua storia. "Il signor Luigi, per motivi di salute, non usciva dalla propria casa dall’inverno scorso ed aveva approfittato della bella giornata, per scendere nel giardino sotto casa e prendere finalmente una boccata d’aria e qualche raggio di sole insieme alla moglie che lo aiutava negli spostamenti", riferisce la Questura di Milano.

Per motivi di salute non usciva di casa dallo scorso inverno

Gli agenti hanno ritenuto che la permanenza dell'anziano nel giardino sotto casa fosse regolare, ma restava il problema della mancanza di mascherina. Così i poliziotti hanno deciso di regalargliene una e aiutarlo a indossarla. Prima di salutarlo gli hanno raccomandato di evitare di avvicinarsi a chiunque a meno di un metro di distanza e lo hanno esortato, comunque, a rientrare in casa quanto prima.