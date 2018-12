Non ce l'ha fatta Sergio Agati, il 78enne investito tre settimane fa mentre attraversava sulle strisce pedonali. È morto dopo giorni di agonia all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove si trovava ricoverato dopo l'incidente avvenuto in via Bazzini, in zona Piola. L'anziano, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, è stato travolto, lo scorso 18 novembre, da un pulmino Mercedes intento a fare una retromarcia: l'impatto, nonostante la moderata velocità del pulmino, è stato troppo violento per l'uomo che è caduto sull'asfalto battendo la testa. Le sue condizioni al momento dell'incidente non erano apparse gravi tanto da essere trasportato e ricoverato in codice giallo all'ospedale cittadino. Col passare dei giorni però la situazione si è aggravata tanto da richiedere l'immediato ricovero nel reparto di rianimazione: poi la morte sopraggiunta per alcune complicazioni. L'uomo alla guida del pulmino, un 45enne di nazionalità italiana che aveva immediatamente chiamato i soccorsi dopo il sinistro, è stato denunciato per omicidio stradale.