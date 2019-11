in foto: Immagine di repertorio

Paura per un'anziana signora aggredita e rapinata nell'androne di un palazzo a Milano. La donna una 78enne residente in via Palmieri in zona sud a Milano ha denunciato immediatamente quanto accaduto alla polizia: l'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di sabato intorno alle 18.30. L'anziana stava tornando a casa quando è stat rapinata. Probabilmente l'uomo descritto dalla vittima come un giovane di origine straniera l'ha seguita per diversi metri prima di braccarla alle spalle mentre si introduceva nel palazzo di via Palmieri. Il rapinatore le ha strappato via la borsa con all'interno alcuni documenti e un cellulare e diversi altri oggetti personali. Per fortuna la donna è rimasta ferita solo in maniera superficiale. Sul caso indaga ora la polizia.

Nella stessa giornata di sabato 2 novembre gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini, un algerino di 50 anni e un francese di 58 anni, responsabili di un borseggio ai danni di due turisti francesi. I poliziotti hanno notato i due uomini mentre tentavano di asportare il contenuto di un borsa della coppia, seduta ad un tavolo di un bar in via Speronari, e successivamente sono intervenuti per arrestare i due borseggiatori.