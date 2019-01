Forse una scelta la sua che l'aveva portata a vivere da sola, in condizioni quasi di povertà e lontana da qualsiasi tipo di contatto umano. Era schiva Raffaella Donvito, nata a Tripoli e arrivata in Italia negli anni Sessanta, non amava il contatto con gli altri, e ha deciso di andarsene così, da sola, all'età di 78 anni; alcuni vicini di casa fanno quasi fatica a ricordarla date le poche volte in cui le avevano parlato o l'avevano addirittura vista. Abitava nel condominio di via Lulli 1, a Milano, e se n'è andata senza curarsi di organizzare il proprio funerale, pur sapendo di non avere nessun affetto pronto a organizzarlo per lei, tanto che il comune di Milano si è fatto carico di tutto, come spesso accade nei casi di questo tipo.

La donna proprietaria di società e immobili

È morta sola e apparentemente povera dunque Raffaella, ma la realtà, a quanto pare, era ben diversa. Sì perché la donna, che era già noto possedesse due appartamenti nello stesso palazzo di via Lulli nel quale viveva, si è scoperto in realtà essere una ricca ereditiera e proprietaria, intestataria di due società immobiliari oltre ad alcuni terreni e diverse proprietà sparse in varie province della Lombardia. Un patrimonio lasciatole in parte dal compagno morto vent'anni prima e che la donna aveva ben pensato di non sfruttare mai, e dunque di nasconderlo. I vicini di casa che dopo la sua morte si sono interessati all'eventuale lascito dei suoi due appartamenti, grazie ad alcuni documenti fatti pervenire all'amministratore, hanno così portato alla luce il patrimonio nascosto della donna.

La sua unica parente, una cugina, forse in America

Milioni di euro che la donna non ha utilizzato nemmeno per avere un'assistenza medica specializzata nel suo ultimo periodo di vita caratterizzato da una forte indigenza. Cosa abbia spinto Raffaella a fare questo tipo di scelta non è noto. I vicini raccontano che l'unica parente si trovasse negli Stati Uniti, una cugina pare, con la quale la 78enne non aveva però rapporti. Intanto ai due vicini sembra che andranno le due società immobiliari intestate alla 78enne più diverse proprietà e terreni che si trovano tra Milano, Bergamo, Como e Mantova.