in foto: Immagine di repertorio

Ha travolto la donna trascinandola per alcuni metri all'interno del parcheggio del supermercato dove era diretto, non rendendosi conto di aver investito l'anziana che si trova ora in gravi condizioni. È accaduto questa mattina all'interno del parcheggio del Carrefour di viale Brenta, all'angolo con corso Lodi, a Milano, poco prima delle 12.30. Alla guida del camion un uomo di 50 anni che durante la manovra di entrata all'interno probabilmente dello stesso parcheggio del supermercato ha investito in pieno un'anziana signora di 89 anni.

Il camionista colpito poco dopo da un malore

La donna dopo essere stata colpita alla gamba destra, è rimasta incastrata sotto la ruota del mezzo pesante: immediato l'intervento del 118 giunto sul posto con due ambulanze e un'automedica. I soccorritori hanno liberato l'anziana che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto si apprende ha riportato traumi all'anca, al piede e alla caviglia ma non ha mai perso conoscenza. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Milano per effettuare i rilievi del caso: sotto shock invece il camionista che si è fermato per prestare soccorso alla donna non appena si è accorto dell'incidente, e che ha accusato poco dopo un piccolo malore.